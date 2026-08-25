Убийственная аптечка: Роскачество предупредило о рисках тяжелого отравления лекарствами
Роскачество предупредило о рисках тяжелого отравления лекарствами
Неправильное хранение лекарственных средств в домашних условиях может приводить к снижению их терапевтического эффекта и вызывать тяжелые отравления. Представители Роскачества дали рекомендации по организации домашней аптечки в августе 2026 года, озвучив оптимальные температурные режимы для различных категорий препаратов и правила выбора контейнеров для хранения, пишет news.ru.
Ключевые правила хранения домашней аптечки
Основные требования к температуре и месту хранения препаратов:
- Выбор места: Лекарства необходимо держать в закрытом шкафчике с непрозрачными дверцами или в темном контейнере для защиты от солнечных лучей.
- Стандартный температурный режим: Большинство лекарственных средств требует хранения при температуре до +25°C.
- Специфический режим («прохладное место»): Препараты с соответствующей маркировкой хранят при температуре не выше +15°C (оптимально — в холодильнике).
- Риски нарушений: Изменение химического состава медикаментов из-за нагрева или света приводит к утрате лечебных свойств или превращению действующего вещества в токсин.