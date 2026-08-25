Убийственная аптечка: Роскачество предупредило о рисках тяжелого отравления лекарствами

Неправильное хранение лекарственных средств в домашних условиях может приводить к снижению их терапевтического эффекта и вызывать тяжелые отравления. Представители Роскачества дали рекомендации по организации домашней аптечки в августе 2026 года, озвучив оптимальные температурные режимы для различных категорий препаратов и правила выбора контейнеров для хранения, пишет news.ru.