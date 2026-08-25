Отдых посреди недели: эксперт назвала даты короткой рабочей недели осеннего сезона

Эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала РИА Новости о графике рабочих и выходных дней в ноябре 2026 года. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября жителей России ждет короткая рабочая неделя. Праздничный день выпадает на среду, а предшествующий ему вторник будет предпраздничным и сокращенным на один час. Также эксперт напомнила о сокращенной рабочей неделе в конце декабря перед новогодними праздниками.