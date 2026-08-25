Отдых посреди недели: эксперт назвала даты короткой рабочей недели осеннего сезона

РИА Новости: в ноябре россиян ждет трехдневный отдых и предпраздничный день

Общество

Эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала РИА Новости о графике рабочих и выходных дней в ноябре 2026 года. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября жителей России ждет короткая рабочая неделя. Праздничный день выпадает на среду, а предшествующий ему вторник будет предпраздничным и сокращенным на один час. Также эксперт напомнила о сокращенной рабочей неделе в конце декабря перед новогодними праздниками.

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Ключевые детали праздничных и сокращенных дней:

  • Ноябрьские праздники:
    • 4 ноября (среда) — нерабочий праздничный день (День народного единства).
    • 3 ноября (вторник) — предпраздничный рабочий день, сокращенный на 1 час.
  • Предновогодний период:
    • Рабочая неделя с 28 по 30 декабря продлится всего 3 дня.
    • Выходной день 31 декабря сформирован за счет переноса с 4 января.

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