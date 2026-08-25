Введите свой адрес: онлайн-сервис ответит на главный вопрос жителей Твери об отключениях
В Твери заработал удобный сервис поиска информации по отключениям на теплосетях
Компания «Объединенные энергетические системы» напомнила жителям Твери о работе специализированного онлайн-сервиса для оперативного получения информации об ограничении коммунальных услуг. В специальном разделе на официальном сайте организации горожане могут по своему адресу узнать причины отключения горячей или холодной воды и отопления, а также точные сроки завершения плановых или аварийно-восстановительных работ, пишет ТОП Тверь.
Как узнать сроки отключения коммунальных услуг в Твери
Основная информация о работе онлайн-сервиса от «Объединенных энергетических систем»:
- Официальный ресурс: Специальный раздел «Работы на теплосетях» на сайте компании.
- Функционал сервиса: Поиск по точному адресу дома.
- Предоставляемые данные:
- Причины ограничения или полного отключения подачи холодной, горячей воды и теплоснабжения (плановый ремонт, гидравлические испытания, устранение аварий).
- Планируемые дата и время возобновления подачи коммунальных ресурсов.