«Это не сосед и не знакомый»: в Сети сообщили о похищении 5-летнего мальчика из Новокузнецка

В Новокузнецке завершились поиски 5-летнего мальчика, пропавшего накануне. По информации из социальных сетей, ребенка нашли живым. В сообщениях очевидцев утверждается, что он стал жертвой похищения. Официальные источники отреагировали на данную информацию, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Что известно сейчас: ребенка похитил мужчина. Это не сосед и не знакомый, его никто не знает. Личность устанавливается», — заявил автор сообщения.

В Следственном комитете Кузбасса редакции Сибдепо сообщили, что мальчика обнаружили в ходе совместных мероприятий, организованных следователями СК России, оперативниками МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами. По данным ведомства, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства его исчезновения и возможного похищения в настоящее время выясняются. Следственные действия продолжаются.

«В настоящее время следователями и сотрудниками отдела криминалистики регионального управления СК проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств отсутствия несовершеннолетнего, назначена судебно-медицинская экспертиза», — заявили в СК Кузбасса.

По данным правоохранительных органов, около 19:00 ребенок ушел гулять со двора дома и не вернулся. При себе у него был голубой самокат. Полицейские просили всех, кто располагал информацией о местонахождении мальчика или видел его вечером 24 августа, немедленно сообщать по телефонам дежурной части.

Ранее сообщалось, что спасатели на Сахалине с воздуха обнаружили контейнерные дома с туристами, смытые рекой.