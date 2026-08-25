Бетонные блоки вместо дороги: калининградцев снова отрезали от выезда на окружную
Калининградцы требуют от властей построить обещанный выезд с Северной горы
Жители калининградского микрорайона Северная гора снова лишились альтернативного выезда на окружную дорогу после установки бетонных блоков на улице Знаменской. Из-за перекрытия проезда существенно выросла нагрузка на улицы Невского и Горького, ежедневно стоящие в пробках. Горожане начали сбор подписей в администрацию и прокуратуру с требованием решить многолетнюю транспортную проблему и открыть обещанный властями новый выезд. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.
Транспортный кризис на Северной горе: детали и история проблемы
Основные факты о перекрытии проезда и реакции жителей:
- Текущая ситуация: Проезд к ТЦ «Акорус» и окружной дороге перекрыт бетонными блоками. Автомобильные навигаторы продолжают строить тупиковые маршруты, приводя водителей к преграде.
- Последствия для микрорайона:
- Увеличились пробки на основных выездах из района — улицах Александра Невского и Горького.
- Усложнился доступ жителей к близлежащей фермерской ярмарке в выходные дни.
- Действия жителей: Инициативная группа собрала 103 подписи под обращением в городскую администрацию и прокуратуру.
- История вопроса:
- В 2023 году улицу Знаменскую вымостили плитами, сформировав стихийный проезд через парковку ТЦ, однако статус официальной дороги объект не получил из-за отсутствия тротуаров.
- В 2022 году региональные власти анонсировали проектирование нового полноценного выезда на окружную через улицу Центральную в СНТ «Искра», однако проект до сих пор не реализован.