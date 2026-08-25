Бетонные блоки вместо дороги: калининградцев снова отрезали от выезда на окружную

Жители калининградского микрорайона Северная гора снова лишились альтернативного выезда на окружную дорогу после установки бетонных блоков на улице Знаменской. Из-за перекрытия проезда существенно выросла нагрузка на улицы Невского и Горького, ежедневно стоящие в пробках. Горожане начали сбор подписей в администрацию и прокуратуру с требованием решить многолетнюю транспортную проблему и открыть обещанный властями новый выезд. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.