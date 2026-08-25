Цены на отели в Сочи упали до 40%: туроператоры назвали стоимость отдыха в сентябре

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении средней стоимости размещения в отелях Сочи на бархатный сезон на 10–15% по сравнению с сентябрем 2025 года. Некоторые гостиницы начали вводить спецпредложения и акции со скидками до 35–40% еще в июле и августе. Эксперты рассказали о текущих ценах на проживание в отелях различной категории, средних показателях загрузки номеров и популярных бонусах для туристов, пишет РИА Новости.