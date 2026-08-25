Цены на отели в Сочи упали до 40%: туроператоры назвали стоимость отдыха в сентябре
АТОР: бархатный сезон в Сочи стал дешевле на 10–15% по сравнению с прошлым годом
Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о снижении средней стоимости размещения в отелях Сочи на бархатный сезон на 10–15% по сравнению с сентябрем 2025 года. Некоторые гостиницы начали вводить спецпредложения и акции со скидками до 35–40% еще в июле и августе. Эксперты рассказали о текущих ценах на проживание в отелях различной категории, средних показателях загрузки номеров и популярных бонусах для туристов, пишет РИА Новости.
Цены и условия отдыха в Сочи в бархатный сезон
Ключевые показатели и скидки в отелях курорта:
- Динамика цен и акции: Средняя стоимость проживания снизилась на 10–15% к уровню прошлого года. Самые частые скидки составляют 10–20%, по отдельным объектам — до 35–40%. Отельеры активно предлагают пакетные услуги и бесплатное размещение детей.
- Загрузка объектов размещения: Прогнозируемая средняя загрузка отелей на бархатный сезон составляет 58–65%.
- Стоимость отдыха (1 неделя на 2 взрослых с завтраками в середине сентября):
- 3 звезды: от 35 тыс. до 55 тыс. ₽;
- 4 звезды: от 45 тыс. до 76 тыс. ₽;
- 5 звезд: от 114 тыс. до 140 тыс. ₽.