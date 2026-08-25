Колбаса или мясо: диетолог раскрыла всю правду о популярном перекусе на бутерброде

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Колбасные изделия остаются постоянным элементом рациона большинства россиян, однако высокий уровень соли, жира и химических добавок вызывает опасения у врачей. Подмосковный диетолог Мария Стаховская объяснила REGIONS, на какие критерии по ГОСТу ориентироваться в магазине, какую колбасу можно считать наименее вредной, а также предложила 5 полноценных и полезных альтернатив для сытных бутербродов.

Как выбирать колбасу и чем ее заменить в повседневном меню

Основные критерии качества колбасной продукции и здоровые варианты для завтрака:

  • Правила выбора качественного продукта:
    • ГОСТ и категория: Искать маркировку ГОСТ. Выбирать категорию А (более 60% мышечной ткани) или категорию Б (40–60% мышечной ткани).
    • Безопасные нормы нитритной соли (Е250): Фиксатор окраски и антибиотик против ботулизма безопасен при концентрации до 50 мг на 1 кг.
    • Идеальный состав: Мясо, соль, специи; отсутствие крахмала, сои и фосфатов.
  • Какая колбаса лучше:
    • Ветчина высшего сорта (по ГОСТу): Содержит от 85% мяса, не более 15% жира, не имеет крахмала.
    • Сервелат и сырокопченая колбаса: Более натуральный состав без сои и фосфатов, но высокое содержание соли и калорий (не подходит для ежедневного питания).
  • 5 полезных альтернатив на бутерброд:
    • Запеченное или отварное мясо (индейка, курица, говядина со специями).
    • Домашний печеночный или мясной паштет с овощами.
    • Отварное куриное филе (чистый белок без лишнего жира).
    • Творожный, зернистый или твердый сыр.
    • Слабосоленая красная или белая рыба (форель, скумбрия, горбуша).

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