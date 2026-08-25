Колбаса или мясо: диетолог раскрыла всю правду о популярном перекусе на бутерброде

Колбасные изделия остаются постоянным элементом рациона большинства россиян, однако высокий уровень соли, жира и химических добавок вызывает опасения у врачей. Подмосковный диетолог Мария Стаховская объяснила REGIONS, на какие критерии по ГОСТу ориентироваться в магазине, какую колбасу можно считать наименее вредной, а также предложила 5 полноценных и полезных альтернатив для сытных бутербродов.