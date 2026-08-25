Колбаса или мясо: диетолог раскрыла всю правду о популярном перекусе на бутерброде
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Колбасные изделия остаются постоянным элементом рациона большинства россиян, однако высокий уровень соли, жира и химических добавок вызывает опасения у врачей. Подмосковный диетолог Мария Стаховская объяснила REGIONS, на какие критерии по ГОСТу ориентироваться в магазине, какую колбасу можно считать наименее вредной, а также предложила 5 полноценных и полезных альтернатив для сытных бутербродов.
Как выбирать колбасу и чем ее заменить в повседневном меню
Основные критерии качества колбасной продукции и здоровые варианты для завтрака:
- Правила выбора качественного продукта:
- ГОСТ и категория: Искать маркировку ГОСТ. Выбирать категорию А (более 60% мышечной ткани) или категорию Б (40–60% мышечной ткани).
- Безопасные нормы нитритной соли (Е250): Фиксатор окраски и антибиотик против ботулизма безопасен при концентрации до 50 мг на 1 кг.
- Идеальный состав: Мясо, соль, специи; отсутствие крахмала, сои и фосфатов.
- Какая колбаса лучше:
- Ветчина высшего сорта (по ГОСТу): Содержит от 85% мяса, не более 15% жира, не имеет крахмала.
- Сервелат и сырокопченая колбаса: Более натуральный состав без сои и фосфатов, но высокое содержание соли и калорий (не подходит для ежедневного питания).
- 5 полезных альтернатив на бутерброд:
- Запеченное или отварное мясо (индейка, курица, говядина со специями).
- Домашний печеночный или мясной паштет с овощами.
- Отварное куриное филе (чистый белок без лишнего жира).
- Творожный, зернистый или твердый сыр.
- Слабосоленая красная или белая рыба (форель, скумбрия, горбуша).