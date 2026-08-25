Вместо кодов из SMS: аферисты используют видео симуляции кражи данных с «Госуслуг»

Киберпреступники начали использовать новую психологическую уловку для обмана россиян. Аналитики компании F6 предупредили РИА Новости, что вместо запроса SMS-кода злоумышленники присылают ссылки на поддельный портал «Госуслуги». При переходе на сайт перед пользователем запускается видео с имитацией выгрузки его 2-НДФЛ, паспорта и электронной подписи, чтобы вызвать панику и вынудить жертву выполнить дальнейшие указания аферистов.