Вместо кодов из SMS: аферисты используют видео симуляции кражи данных с «Госуслуг»
РИА Новости: аферисты начали запугивать россиян видеоимитацией взлома «Госуслуг»
Киберпреступники начали использовать новую психологическую уловку для обмана россиян. Аналитики компании F6 предупредили РИА Новости, что вместо запроса SMS-кода злоумышленники присылают ссылки на поддельный портал «Госуслуги». При переходе на сайт перед пользователем запускается видео с имитацией выгрузки его 2-НДФЛ, паспорта и электронной подписи, чтобы вызвать панику и вынудить жертву выполнить дальнейшие указания аферистов.
Детали новой схемы обмана и рекомендации по безопасности
Как работает мошеннический сценарий с симуляцией взлома:
- Механика атаки:
- Жертва получает ссылку на фишинговый сайт, визуально копирующий окно входа на портал «Госуслуги».
- На странице запускается обратный отсчет («Автоматический вход через 3… 2… 1 сек»).
- Включается видео с окном терминала, имитирующее процесс взлома и строки: «Выгрузка электронной подписи», «Выгрузка 2-НДФЛ», «Выгрузка паспортных данных».
- Цель злоумышленников: Вызвать отчаяние и панику у пользователя, убедить его в реальной утере данных и вынудить следовать инструкциям телефонных аферистов.
- Рекомендации специалистов F6:
- Не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных отправителей.
- Настроить в мессенджерах запрет на входящие звонки и сообщения с незнакомых номеров.
- Ограничить возможность добавления аккаунта в групповые чаты незнакомцами.