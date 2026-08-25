Проверьте стебель пальцами: верный признак того, что огурцы атаковала коварная гниль

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]

В разгар плодоношения подмосковные дачники часто сталкиваются с потерей тургора и пожелтением листьев огурцов даже при регулярном поливе. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал REGIONS, что основной причиной гибели посадок становится коварное заболевание — корневая гниль. Эксперт пояснил, как вовремя распознать первые симптомы поражения корневой шейки, устранить ошибки ухода и спасти урожай с помощью биологических и химических средств.

Причины, симптомы и схема лечения корневой гнили огурцов

Основные факторы риска, диагностика заболевания и рекомендации эксперта:

  • Главные причины болезни:
    • Полив холодной водой (ниже +22…+25°C) и перепады температур в теплице.
    • Переувлажнение почвы и застой воды у корней.
    • Загущенность посадок и избыток азотных удобрений.
    • Чрезмерное заглубление стебля при высадке рассады.
  • Признаки корневой гнили: Вялые листья в жару при влажном грунте, побурение и размягчение корня, скользкий налет у основания стебля, усыхание нижних листьев и опадание завязей.
  • Схема спасения куста:
    • Временно прекратить полив и обнажить корневую шейку для проветривания.
    • Обработать прикорневую зону фунгицидами или биопрепаратами («Фитоспорин-М», «Трихоцин», «Алирин-Б»).
    • Присыпать пораженное место смесью древесной золы с мелом или толченым углем.
    • Стимулировать рост новых корней («Корневин», «Гетероауксин») и провести внекорневую подкормку по листу (10–15 г мочевины на 10 л воды).
  • Профилактика: Полив строго теплой водой под корень, регулярное проветривание теплиц, соблюдение севооборота и баланса калийно-фосфорных подкормок.

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