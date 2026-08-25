Проверьте стебель пальцами: верный признак того, что огурцы атаковала коварная гниль

В разгар плодоношения подмосковные дачники часто сталкиваются с потерей тургора и пожелтением листьев огурцов даже при регулярном поливе. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал REGIONS, что основной причиной гибели посадок становится коварное заболевание — корневая гниль. Эксперт пояснил, как вовремя распознать первые симптомы поражения корневой шейки, устранить ошибки ухода и спасти урожай с помощью биологических и химических средств.