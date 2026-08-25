Проверьте стебель пальцами: верный признак того, что огурцы атаковала коварная гниль
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]
В разгар плодоношения подмосковные дачники часто сталкиваются с потерей тургора и пожелтением листьев огурцов даже при регулярном поливе. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал REGIONS, что основной причиной гибели посадок становится коварное заболевание — корневая гниль. Эксперт пояснил, как вовремя распознать первые симптомы поражения корневой шейки, устранить ошибки ухода и спасти урожай с помощью биологических и химических средств.
Причины, симптомы и схема лечения корневой гнили огурцов
Основные факторы риска, диагностика заболевания и рекомендации эксперта:
- Главные причины болезни:
- Полив холодной водой (ниже +22…+25°C) и перепады температур в теплице.
- Переувлажнение почвы и застой воды у корней.
- Загущенность посадок и избыток азотных удобрений.
- Чрезмерное заглубление стебля при высадке рассады.
- Признаки корневой гнили: Вялые листья в жару при влажном грунте, побурение и размягчение корня, скользкий налет у основания стебля, усыхание нижних листьев и опадание завязей.
- Схема спасения куста:
- Временно прекратить полив и обнажить корневую шейку для проветривания.
- Обработать прикорневую зону фунгицидами или биопрепаратами («Фитоспорин-М», «Трихоцин», «Алирин-Б»).
- Присыпать пораженное место смесью древесной золы с мелом или толченым углем.
- Стимулировать рост новых корней («Корневин», «Гетероауксин») и провести внекорневую подкормку по листу (10–15 г мочевины на 10 л воды).
- Профилактика: Полив строго теплой водой под корень, регулярное проветривание теплиц, соблюдение севооборота и баланса калийно-фосфорных подкормок.