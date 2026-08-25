Забудьте о химикатах: 5 проверенных народных средств против травы на дачных дорожках

Дикорастущая трава в швах тротуарной плитки и вдоль заборов не только портит внешний вид участка, но и разрушает покрытие, раздвигая элементы мощения мощными корнями. Подмосковный садовод Борис Воронович рассказал REGIONS, как уничтожить вредоносные растения без покупки химических гербицидов. Эксперт поделился проверенными рецептами на основе уксуса, соли и соды, а также рассказал об эффективных методах профилактики прорастания сорняков.