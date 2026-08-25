Забудьте о химикатах: 5 проверенных народных средств против травы на дачных дорожках
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
Дикорастущая трава в швах тротуарной плитки и вдоль заборов не только портит внешний вид участка, но и разрушает покрытие, раздвигая элементы мощения мощными корнями. Подмосковный садовод Борис Воронович рассказал REGIONS, как уничтожить вредоносные растения без покупки химических гербицидов. Эксперт поделился проверенными рецептами на основе уксуса, соли и соды, а также рассказал об эффективных методах профилактики прорастания сорняков.
5 народных рецептов от сорняков и меры профилактики
Эффективные домашние составы для выжигания травы и правила защиты плитки:
- Домашние гербицидные составы:
- Уксус + соль + моющее средство: Растворить уксусную эссенцию (70%) в воде (1:3), добавить 1 ст. л. соли и несколько капель жидкого мыла. Опрыскивать сорняки вечером. Зелень погибает через 6–9 часов.
- Солевой раствор: 1 стакан соли на 3 стакана горячей воды (или сухая соль в щели с последующим поливом). Проводится 1 раз в год (не использовать вблизи огорода из-за засаливания почвы).
- Пищевая сода и кипяток: Засыпать соду в щели и обдать крутым кипятком для уничтожения корней. Повторять раз в месяц.
- Сода + уксус: Смешать 3,5 л воды, 1,5 стакана соды и 1 ст. л. уксуса для опрыскивания.
- Крутой кипяток: Экологичный способ быстро сжечь стебли и корневую систему на небольших участках.
- Альтернативные методы борьбы: Использование химических гербицидов («ГлиБест Гранд», «Деймос», «Миура») в маске и перчатках или механическая очистка швов специальным щелевым ножом.
- Профилактика прорастания:
- Засыпка швов песком для блокировки влаги и света.
- Укладка многослойного барьера из картона или газет при строительстве дорожек.
- Заливка бетонного основания на влажных и болотистых участках.