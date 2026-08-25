Кому тяжелее в 2026 году: психолог честно сравнила уровень стресса у 30-летних и 60-летних
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью/Наталья Надточая]
В 2026 году и молодые люди, и старшее поколение сталкиваются с высоким уровнем стресса, однако его причины кардинально различаются. Подмосковный психолог Елена Морганюк рассказала REGIONS, почему 30-летние страдает от долгосрочной ипотеки, гонки за успешностью и нестабильности рынка труда, тогда как 60-летние переживают из-за обесценивания опыта, потери социальной роли и падения доходов. Эксперт дала рекомендации обоим поколениям по снижению тревоги и поиску внутренних ресурсов.
Сравнение проблем поколений и советы психолога
Специфика кризисов разных возрастов и пути преодоления стресса:
- Проблемы 30-летних:
- Долговая нагрузка (ипотека на 20–30 лет) и финансовая нестабильность.
- Высокий темп устаревания профессий и постоянная переквалификация.
- Давление соцсетей, синдром упущенной выгоды, страхование от «неуспешности».
- Проблемы 60-летних:
- Экономические трудности, падение уровня доходов после выхода на пенсию.
- Потеря социальной роли, чувство ненужности и изоляция.
- Эйджизм на рынке труда, обесценивание накопленного опыта.
- Снижение уровня здоровья и необходимость осваивать технологии.
- Рекомендации психолога Елены Морганюк:
- Для 30-летних: Отказаться от недостижимых идеалов, снизить перфекционизм, перестать обесценивать личные достижения и научиться принимать неопределенность.
- Для 60-летних: Не замыкаться в себе, осваивать новые навыки для активного долголетия, отстаивать личную ценность и находить новые увлечения.