Кому тяжелее в 2026 году: психолог честно сравнила уровень стресса у 30-летних и 60-летних

В 2026 году и молодые люди, и старшее поколение сталкиваются с высоким уровнем стресса, однако его причины кардинально различаются. Подмосковный психолог Елена Морганюк рассказала REGIONS, почему 30-летние страдает от долгосрочной ипотеки, гонки за успешностью и нестабильности рынка труда, тогда как 60-летние переживают из-за обесценивания опыта, потери социальной роли и падения доходов. Эксперт дала рекомендации обоим поколениям по снижению тревоги и поиску внутренних ресурсов.