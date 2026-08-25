Черчесов объяснил, почему отказался от идеи пригласить Дзюбу в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре с «Матч ТВ» высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы. Специалист рассказал, почему не видит футболиста в составе грозненского клуба, несмотря на хорошие отношения между ними.

38-летний Дзюба, являющийся рекордсменом российского футбола по забитым мячам, два последних сезона провел за «Акрон», а в настоящее время остается свободным агентом.

Черчесов отметил, что Дзюба очень помог «Акрону», но сейчас уже другая ситуация: «Все-таки тикают часы спортивные».

«У нас три нападающих, хотим мы или нет, места заняты. И это игрок такого масштаба, что он четко должен понимать, для каких целей он там, в любом клубе, не только в «Ахмате», допустим», — сказал Черчесов.

«Ахмат» в пятом туре РПЛ разгромил «Ростов» со счетом 4:1. Благодаря этой победе команда Черчесова поднялась на десятое место в турнирной таблице с пятью очками.