Нокаут у теннисного стола: спор во время матча закончился госпитализацией и работой скорой

На соревновании по настольному теннису под эгидой Союза любителей настольного тенниса России (СЛНТР) произошел скандальный инцидент с рукоприкладством. В дворце спорта «Красава» в деревне Кондратово спортсмен Антон Новожилов нанес удар в челюсть самому возрастному участнику турнира Анатолию Федорчуку. Пострадавший потерял сознание и был госпитализирован, а нападавший получил пожизненный бан от организации, пишет Спорт РИА Новости.

Хронология скандала и решение президиума СЛНТР

Инцидент произошел во время матча любительского турнира в дворце спорта «Красава» в деревне Кондратово Пермского края. Антон Новожилов подошел к соседнему столу, вступил в словесную перепалку с самым возрастным участником соревнований Анатолием Федорчуком и нанес ему прямой удар в челюсть, от которого пострадавший потерял сознание. Дежурный врач оказал первую помощь на месте, после чего скорая помощь доставила Федорчука в больницу, где ему зашили рассечение. Президиум СЛНТР незамедлительно снял Новожилова с соревнований и вынес ему пожизненную дисквалификацию на участие во всех турнирах организации.