Фитоспорин против химии: когда биопрепараты бессильны перед бурой пятнистостью
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталья Надточая]
В разгар сезона подмосковные садоводы часто замечают на листьях томатов желтовато-коричневые пятна с серым или бурым бархатистым налетом на обороте. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал REGIONS, что это симптомы кладоспориоза (бурой пятнистости) — опасной грибковой инфекции, развивающейся во влажных теплицах. Эксперт поделился эффективным алгоритмом экстренной защиты томатов, правилами применения биопрепаратов и химических фунгицидов, а также дал рекомендации по осенней дезинфекции грунта.
Симптомы, схема лечения и профилактика кладоспориоза
Главные факты о болезни, микроклимате и способах защиты урожая:
- Идеальные условия для гриба Cladosporium fulvum: Температура 20–25°C и влажность воздуха 90–95%. При сильном поражении потери урожая достигают 50%.
- Признаки кладоспориоза: Светло-зеленые и желтовато-коричневые пятна на верхней стороне нижних листьев; сероватый, а затем бурый или оливковый пушистый налет с обратной стороны.
- 4 шага по экстренной остановке болезни:
- Изменение микроклимата: Снизить влажность в теплице до 60–70%, приостановить полив, наладить регулярное проветривание и замульчировать почву.
- Санитарная обрезка: Удалить и сжечь все пораженные листья (не закладка в компост!).
- Биологическая защита (на ранней стадии): Опрыскивание «Фитоспорином-М» (5 мл на 10 л воды) или смесью «Алирина-Б» и «Гамаира» (по 2 табл. на 1 л воды).
- Химические фунгициды (при прогрессировании): Применение медьсодержащих средств («ХОМ» 40 г на 10 л, «Абига-Пик» 50 г на 10 л, «Ордан», «Квадрис») строго за 20–25 дней до сбора урожая.
- Осенняя обработка и профилактика:
- Обработка конструкций и почвы медным купоросом (1 стакан на 10 л) или серной шашкой.
- Посев сидератов (горчица, рапс) и соблюдение севооборота.
- Выращивание устойчивых гибридов: «Евпатор», «Титаник», «Наша Маша», «Огородник».