Фитоспорин против химии: когда биопрепараты бессильны перед бурой пятнистостью

В разгар сезона подмосковные садоводы часто замечают на листьях томатов желтовато-коричневые пятна с серым или бурым бархатистым налетом на обороте. Подмосковный агроном Леонид Суровцев рассказал REGIONS, что это симптомы кладоспориоза (бурой пятнистости) — опасной грибковой инфекции, развивающейся во влажных теплицах. Эксперт поделился эффективным алгоритмом экстренной защиты томатов, правилами применения биопрепаратов и химических фунгицидов, а также дал рекомендации по осенней дезинфекции грунта.