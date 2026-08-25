Отпуск и праздники: в Минтруде рассказали, как законно продлить отдых сотрудникам
Минтруд уточнил правила предоставления отпусков работающим по совместительству
Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало разъяснения о порядке учета нерабочих праздничных дней в период ежегодного оплачиваемого отпуска. В ведомстве напомнили, что такие дни продлевают отдых и не входят в число календарных дней отпуска. Кроме того, Минтруд уточнил правила разделения отпуска на части, особенности переносa дней из-за болезни, а также порядок предоставления отпусков сотрудникам, работающим по совместительству, пишут Известия.
Ключевые разъяснения Минтруда по оформлению отпусков
Основные нормы трудового законодательства, озвученные ведомством:
- Учет нерабочих праздничных дней: Нерабочие праздники, выпадающие на период отпуска, не включаются в количество календарных дней отпуска, а автоматически продлевают период отдыха на соответствующее число дней.
- Разделение отпуска: Ежегодный отпуск можно делить на части по соглашению сторон, при этом хотя бы одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней.
- Заболевание во время отпуска: В случае болезни работника в период отпуска неиспользованные дни можно продлить либо перенести на другой срок на основании письменного заявления сотрудника.
- Изменение дат и совместительство:
- Перенос уже согласованных дат отпуска возможен только по согласованию с работодателем.
- Совместителям отпуск на дополнительной работе обязан предоставляться одновременно с отпуском по основному месту (если основной отпуск длиннее, недостающие дни оформляются без сохранения заработной платы).