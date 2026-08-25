Отпуск и праздники: в Минтруде рассказали, как законно продлить отдых сотрудникам

Министерство труда и социальной защиты РФ опубликовало разъяснения о порядке учета нерабочих праздничных дней в период ежегодного оплачиваемого отпуска. В ведомстве напомнили, что такие дни продлевают отдых и не входят в число календарных дней отпуска. Кроме того, Минтруд уточнил правила разделения отпуска на части, особенности переносa дней из-за болезни, а также порядок предоставления отпусков сотрудникам, работающим по совместительству, пишут Известия.