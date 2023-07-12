«Враг народа»: дрессировщик Запашный раскритиковал уехавших из России звезд

Дрессировщик Эдгард Запашный раскритиковал тех звезд российского шоу-бизнеса, которые позволяют себе в негативной тональности высказываться о россиянах и о проведении спецоперации, пишет интернет-издание « Абзац ».

«Юридически можно оформить всё что угодно в течение нескольких дней. Дали бы команду. Когда нам хочется, то мы [о наказании] за дискредитацию российской армии закон вводим в течение двух недель», - считает Эдгард Запашный

Эдгард Запашный отметил, что к таким личностям неприемлемо употребление термина «иноагент». Известная певица Алла Пугачева называет тех, кто остался жить в России, «быдлом», а певец Андрей Макаревич «идиотами». К таким людям больше подходит термин «враг народа», который ввел еще советский политический деятель Иосиф Сталин. И это понятие необходимо закрепить юридически.

Эдгард Запашный обратил внимание, что принятые законопроекты о запрете негативно высказываться в адрес российских военных работают. Люди уже задумываются над тем, что говорят, тем более в публичном пространстве.