«Времена консервации и ретрограда»: Учительницу из Ишима вынудили уволиться из-за фото

Megatyumen.ru рассказывает о ситуации, которая произошла в Ишиме. Учительница Анастасия Шумилова выкладывала в социальной сети свои фото, которые многим показались достаточно откровенными, и активно вела беседы со своими подписчиками. Это и стало поводом для увольнения.

Местный активист Владимир Воронин поднял в одном из пабликов вопрос о том, может ли девушка, которая выкладывает фото с кальяном в коротких юбках и с открытым декольте, работать с учениками. Тема быстро распространилась и стала резонансной. Руководству школы стало известно о хобби девушки.

Анастасия выложила видео на странице своей социальной сети, в котором поделилась мнением о данной ситуации.

«Когда меня принимали на работу, я была уверена, что времена консервации и ретрограда уже прошли, и люди не будут докапываться до моей личной жизни. Я не вижу в фотографиях ничего развратного и плохого. Это, наоборот, хорошо, в вашей школе работает модель, к которой полгорода неравнодушно», – рассказала Анастасия.

Девушка уверена, что школа должна была гордиться тем, что в штате сотрудников есть модель. Она утверждает, что ее заработная плата составляет 15 тысяч. Эта не та сумма, ради которой стоит терпеть подобное отношение. При чем, работает Анастасия шесть дней в неделю.

Девушка говорит, что ее вызвал директор и потребовал удалить все фото. Педагог-организатор решила написать заявление на увольнение по собственному желанию. Девушка отмечает, что испытывает разочарование в людях. Фото она не удаляла.