«Национальное здравоохранение 2026»: программа и ключевые дискуссии

ТАСС: Москва принимает конгресс по здравоохранению — 2–3 ноября

Здоровье

В Москве 2–3 ноября пройдет пятый национальный конгресс «Национальное здравоохранение 2026» с международным участием. В мероприятии примут участие представители Минздрава и ведущие эксперты медицинского сообщества, сообщает ТАСС.

Деловая программа построена вокруг шести тематических блоков. Участники обсудят здоровье семьи и будущих поколений, качество и безопасность медицинской помощи, вопросы профилактики, управление ресурсами системы здравоохранения, а также доступность, организацию медпомощи и внедрение новых технологий. В рамках конгресса наградят победителей конкурса «Медики на работе».

Пленарная сессия «Будущее здравоохранения: стратегия, инновации, решения» станет завершающим событием первого дня.

Во второй день, 3 ноября, эксперты сосредоточатся на кадровой ситуации в отрасли, маршрутизации пациентов в системе экстренной помощи, медицинском образовании и инновациях. Также в повестке — ведение пациентов с хроническими заболеваниями и вопросы лекарственной безопасности. Конгресс завершится торжественным закрытием.

Читайте также

Косметолог Савина объяснила, какие ошибки в уходе ускоряют старение кожи

Ученые связали уровень фосфора в крови с риском жировой болезни печени

Врач Гимарайнш назвал неочевидные причины высокого холестерина

Завтрак без изжоги: от чего лучше отказаться с утра

Завтрак без изжоги: от чего лучше отказаться с утра

Срезание плесени не спасает от токсинов: врач предупредила о риске токсикоинфекции из-за плесени

Срезание плесени не спасает от токсинов: врач предупредила о риске токсикоинфекции из-за плесени

Древний вирус шимпанзе помог найти ген, важный для развития мозга

Древний вирус шимпанзе помог найти ген, важный для развития мозга

Ученые назвали продукты, которые защищают мышцы от старения

Врач Золотова раскрыла правду о жире на животе от стресса

Невролог Сметана объяснила, как за минуту запомнить признаки инсульта по одному слову

Эксперт Лебедева назвала напиток, который замедляет старение

Сельдь против капсул: диетолог рассказала о пользе как источника омега-3

Сельдь против капсул: диетолог рассказала о пользе как источника омега-3

Постоянно мерзнете и хотите сладкого? Врач назвала возможные причины

Постоянно мерзнете и хотите сладкого? Врач назвала возможные причины

Добавьте mosregtoday.ru в избранное