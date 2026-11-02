«Национальное здравоохранение 2026»: программа и ключевые дискуссии

В Москве 2–3 ноября пройдет пятый национальный конгресс «Национальное здравоохранение 2026» с международным участием. В мероприятии примут участие представители Минздрава и ведущие эксперты медицинского сообщества, сообщает ТАСС .

Деловая программа построена вокруг шести тематических блоков. Участники обсудят здоровье семьи и будущих поколений, качество и безопасность медицинской помощи, вопросы профилактики, управление ресурсами системы здравоохранения, а также доступность, организацию медпомощи и внедрение новых технологий. В рамках конгресса наградят победителей конкурса «Медики на работе».

Пленарная сессия «Будущее здравоохранения: стратегия, инновации, решения» станет завершающим событием первого дня.

Во второй день, 3 ноября, эксперты сосредоточатся на кадровой ситуации в отрасли, маршрутизации пациентов в системе экстренной помощи, медицинском образовании и инновациях. Также в повестке — ведение пациентов с хроническими заболеваниями и вопросы лекарственной безопасности. Конгресс завершится торжественным закрытием.