«Время вернуть долг»: Нынешняя молодежь имеет все шансы оказаться в домах престарелых

Согласно статистическим данным, все больше людей преклонного возраста оказываются в домах престарелых. Эксперты уверены, что современная молодежь - это та категория населения, которая в будущем будет проживать в таких домах, сообщает inkazan.ru .

Причина - нежелание рожать детей. Тренды современного общества призывают молодых людей развиваться, самосовершенствоваться, путешествовать. Одним словом, жить для себя. Рожать детей многие решают в более позднем возрасте, а затем иногда уже не хотят. Либо появляются проблемы со здоровьем.

«Бороться с этим процессом как следствием идеологической трансформации сложно, а, может быть, и не нужно. Более целесообразным выглядит сценарий перехода от негативного восприятия домов престарелых к высоким стандартам оказания социальных услуг под патронажем государства», — считает ученый, кандидат экономических наук Сергей Гатауллин

Клинический психолог Андрей Смирнов согласен с мнением эксперта Гатауллина. Специалист отмечает, что качество российских домов для престарелых людей уже значительно повысился. При этом, поднимать уровень демографии очень важно.

«Ведь родители выходили детей, когда те были слабыми и беспомощными, и когда настанет время вернуть долг, его нужно возвращать. „Чти отца своего и матерь свою“, — это призыв многих религий мира», — напомнил психолог.

Ученый Сергей Гатауллин также считает, что необходимо поднимать уровень жизни пенсионеров, чтобы люди могли обеспечивать себя самостоятельно в зрелом возрасте. А среди молодежи важно проводить лекции о ценностях семьи. Молодые родители также должны получать различные социальные гарантии.