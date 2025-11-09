Врезался, опрокинулся и загорелся: в Москве разбираются в причинах ночного ДТП с летальным исходом

В ночь на 9 ноября на северы Москвы произошло ДТП с участием автомобиля «Ламборгини», сообщил официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы.

По информации ведомства, ДТП произошло на Международном шоссе. Водитель совершил наезд на препятствие: транспортное средство перевернулось и загорелось. Два человека погибли. Еще двое пострадавших доставлены в больницу, где им оказывают помощь квалифицированные специалисты.

«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», — указано в сообщении ведомства.

В официальном телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы отмечено, что водитель не справился с управлением. ДТП произошло в 1:23 часов на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. В ведомстве сообщили о гибели одного пассажира и водителя. Двое пострадавших находятся в больнице.

Согласно данным телеграм-канала SHOT, в автомобиле находились молодые люди. Автомобиль, который попал в ДТП, стоит более 30 млн руб. На протяжении трех месяцев водитель регулярно превышал скорость. Ему назначали штрафы, общая сумма которых достигла около 1,1 млн руб. У одного из пострадавших диагностировали открытый перелом ноги, у второго — множественные переломы. Официальное подтверждение информации телеграм-канала не найдено.

