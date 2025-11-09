Два человека погибли в результате ДТП на Крымском мосту

Вечером в субботу, 8 ноября, на Крымском мосту произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила прокуратура республики Крым в своем Телеграм-канале.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес Бенц" потерял контроль над управлением при попытке обогнать пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Краснодар-Севастополь". В результате произошло столкновение с бетонным ограждением.

«В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних доставлены в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Южная транспортная прокуратура и прокуратура Крыма проводят расследование обстоятельств произошедшего смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, что на 664-м километре трассы Москва — Петербург авто наехало на столб, погиб человек.