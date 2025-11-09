Два человека погибли в результате ДТП на Крымском мосту
В ДТП с легковушкой и автобусом на Крымском мосту погибли два человека
Фото: [Прокуратура Республики Крым]
Вечером в субботу, 8 ноября, на Крымском мосту произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила прокуратура республики Крым в своем Телеграм-канале.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Мерседес Бенц" потерял контроль над управлением при попытке обогнать пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Краснодар-Севастополь". В результате произошло столкновение с бетонным ограждением.
«В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля, двое несовершеннолетних доставлены в учреждение здравоохранения», — говорится в сообщении прокуратуры.
Южная транспортная прокуратура и прокуратура Крыма проводят расследование обстоятельств произошедшего смертельного ДТП.
