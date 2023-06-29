Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в зоне СВО

Врио главы ДНР Денис Пушилин в четверг, 29 июня, в эфире «Первого телеканала» рассказал об обстановке в зоне СВО на донецком направлении.

Денис Пушилин отметил, что со стороны Украины воюет много иностранных наемников, большая часть которых находится в Краматорске - городе, который находится временно под контролем украинского режима. Выбор города для дислокации обусловлен удобным месторасположением и развитой инфраструктурой.

Также Денис Пушилин отметил, что положительная динамика замечена на краснолиманском направлении. Одновременно с этим, вблизи Марьянки и Авдеевки существенных продвижений армии РФ не зафиксировано.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что на стороне украинской армии воеет много иностранных наемников.