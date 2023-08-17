Врио главы ДНР: Президент предложил исполнить мечту жителей ДНР

«Это является нашей мечтой, потому что полноценного железнодорожного сообщения нам не хватает, оно ограничено с учетом обстрелов. Мы перед этим неоднократно планировали, и у нас уже почти было все готово, но само по себе в момент что-то вмешивалось», - высказал мнение врио главы ДНР Денис Пушилин

Президент Владимир Путин высказал мнение, что высокоскоростная железнодорожная магистраль – это способ быстрого передвижения людей из одной точки РФ в другую. Это улучшит жизнь граждан в любой сфере: туристической, научной, учебной, предпринимательской.

Президент России отметил, что в дальнейшем было бы хорошо проложить магистраль до Луганска, Донецка, Адлера. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что если бы такое произошло, то исполнилась бы мечта жителей республики. Врио главы ДНР также рассказал о планах пустить железнодорожный транспорт из Донецка в Крым, Москву и Санкт-Петербург.

Также Денис Пушилин предположил, что на восстановление донецкого аэропорта понадобится несколько миллиардов рублей. Аэропорт был разрушен обстрелами со стороны ВСУ. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в ближайшее время восстановление аэропорта в Мариуполе не планируется из-за возможности использования аэропорта в Таганроге (расстояние между населенными пунктами – 150 км).