Врио главы ЛНР рассказал о достижениях «Ахмата» на Артемовском направлении

В своей социальной сети врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» нанесли большой урон противнику на Артемовском направлении, сообщает агентство « РИА Новости ».

За короткий период времени бойцам удалось взять в плен 13 военнослужащих Украины. Есть и трофеи: два танка, один боевой бронированный автомобиль и две единицы техники для передвижения военных. Пребывание чеченцев в зоне СВО на данном направлении позволяет добиться значимых результатов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о решении отправить чеченцев спецназа «Ахмат» на направление в районе Артемовска. Командир Апты Алаудинов заявлял, что от села Клещеевки до Курдюмовки линия обороны контролируется представителями «Ахмата».