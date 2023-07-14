Врио главы ЛНР рассказал о достижениях «Ахмата» на Артемовском направлении
Фото: [©Геннадий Дубовой/РИА Новости]
В своей социальной сети врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что бойцы чеченского спецназа «Ахмат» нанесли большой урон противнику на Артемовском направлении, сообщает агентство «РИА Новости».
За короткий период времени бойцам удалось взять в плен 13 военнослужащих Украины. Есть и трофеи: два танка, один боевой бронированный автомобиль и две единицы техники для передвижения военных. Пребывание чеченцев в зоне СВО на данном направлении позволяет добиться значимых результатов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о решении отправить чеченцев спецназа «Ахмат» на направление в районе Артемовска. Командир Апты Алаудинов заявлял, что от села Клещеевки до Курдюмовки линия обороны контролируется представителями «Ахмата».