ВС Иордании заявили о попытке пересечения границы беспилотника со стороны Сирии
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Агентство «Petra» сообщает о попытке пресечения беспилотника границы между королевством Иорданией и государством Сирией, сообщает агентство «Petra».
«Беспилотник, летевший со стороны Сирии, был сбит», - сообщили ВС королевства
Отмечается, что все чаще фиксируют случаи, когда беспилотные летательные аппараты перевозят наркотические препараты из Сирии на территорию королевства. Неизвестно, находились ли наркотики в этот раз в БПЛА.
Согласно данным статистики за август, военные Иордании сбили три беспилотника, которые транспортировали наркотические средства. Особенно крупная операция прошла в мае, когда были изъяты не только наркотики, но и оружие. Товары должны были пересечь границу Иордании, а затем отправиться в Саудовскую Аравию. ВС королевства официально сообщили, что будут истреблять любой подозрительный объект и не позволят дестабилизировать обстановку.
Аппарат, который был сбит Иорданией сегодня, 28 августа, был найдет сотрудниками пограничной службы и специалистами управления по борьбе с контрабандной торговлей. Проводится проверка аппарата. Были ли на нем наркотики в этот раз, неизвестно.