ВС РФ научились перехватывать картинку с дронов ВСУ для ударов по их операторам

Бывший командир подразделения связи в зоне спецоперации с позывным Калина рассказал ТАСС , что российские военнослужащие научились перехватывать видеосигнал с дронов противника.

Перехваченный видеосигнал позволяет военнослужащим РФ определять маршрут украинских военных, анализировать путь следования беспилотника и установить место, откуда оператор направил БПЛА. Собранная информация позволяет Армии России наносить эффективный удар по противнику.

«Картинку вражеского дрона могут перехватывать специалисты с помощью того или иного оборудования, это РЭР - радиоэлектронная разведка», — рассказал военный с позывным Калина.

Участник спецоперации с позывным Калина прибыл в зону СВО добровольцем. Благодаря успешной службе был назначен командиром подразделения связи. Однако военнослужащий получил тяжелое ранение, поэтому занимать эту должность больше не смог. Теперь он специализируется на конструировании дронов, которые используют исключительно для боевых действий. Собеседник ТАСС отметил, что система беспилотных летальных аппаратов становится все более эффективной и усовершенствованной.

«В общем, система становится умнее», — отметил он.

Ранее сообщалось, что не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер» погибли в результате засады туарегов в Мали.