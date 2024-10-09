Российские военные освободили два населенных пункта, расположенные на территории Курской области. В Минобороны РФ заявили, что Новая Сорочина и Покровский снова перешли под контроль России, сообщил ТАСС.

Успешные наступательные действия провели подразделения группировки войск «Север».

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — сообщили в Минобороны РФ.

За последние сутки потери противника на данном направлении составили 100 человек. ВСУ перешли в наступательные действия на территории Курской области 6 августа. После стабилизации линии фронта Армия России начала сдерживать противника, а затем перешла в наступление. С начала вторжения украинской армии на территорию РФ потери ВСУ превысили 21 350 человек.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня», — проинформировали в Минобороны РФ.

В сообщении указано, что были также уничтожены пусковые установки натовского производства. В МО РФ также сообщили, что ВСУ за последние сутки совершили две атаки на Курскую область в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово. Каждая оказалась безрезультативной для украинской армии. ВСУ потеряли из-за неудачных операций до 20 военных.

В Минобороны неоднократно сообщали, что ситуация на курском направлении стабильная. Противнику не позволяют продвигаться вперед. Пока им доступна лишь возможность удерживать занятые позиции, из которых их постепенно выгоняют. Правительство России заявило, что несомненно все государственные территории будут возвращены ВС.

Ранее сообщалось, что тело военного ВСУ нашли в холодильнике в освобожденном селе Курской области.