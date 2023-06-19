ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ дроном-камикадзе
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Новейший дрон-камикадзе «Привет-82» российского производства поразил опорный пункт украинских войск при первом своем применении.
Как сообщают СМИ, расстояние до пункта составляло около 12 километров. Они также рассказывают, что оператор, управлявший «Приветом» не был обученным пилотом и имел опыт управления технологией всего лишь один день. Успешный результат свидетельствует о простоте использования новой российской разработки.
Для поражения цели была использована технология «подхвата», которая была разработана специально для дрона. Он был запущен с тыла, а оператор в процессе подхватил управление, после чего и нанес удар по пункту противника.
Технология является уникальной особенностью дрона и была создана специально для него. Так его не обнаружит радиоэлектроника врага.
Дальность полета «Привет-82» может составлять до 30 километров, а скорость - до 140 км/ч.