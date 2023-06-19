ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ дроном-камикадзе

Как сообщают СМИ, расстояние до пункта составляло около 12 километров. Они также рассказывают, что оператор, управлявший «Приветом» не был обученным пилотом и имел опыт управления технологией всего лишь один день. Успешный результат свидетельствует о простоте использования новой российской разработки.

Для поражения цели была использована технология «подхвата», которая была разработана специально для дрона. Он был запущен с тыла, а оператор в процессе подхватил управление, после чего и нанес удар по пункту противника.

Технология является уникальной особенностью дрона и была создана специально для него. Так его не обнаружит радиоэлектроника врага.

Дальность полета «Привет-82» может составлять до 30 километров, а скорость - до 140 км/ч.