«Все в страхе»: в туристической станице Старочеркасской завелся живодер

Зоозащитница рассказала, что на территории станицы обнаружили разбросанную отраву. Известно, что пострадали не менее шести животных. Евгения Орлянская отметила, что некоторые собаки были чипированы. Отраву находят в центре станицы. На данный момент лицо человека, который совершает подобные действия, не установлено.

По данным издания, местные жители обеспокоены ситуацией. Владелица эстонской гончей Ольга Добриева рассказала, что старочеркассцы переживают за своих питомцев. Женщина рассказала, что раньше свободно гуляла со своей собакой. Больше всего жители переживают, что могут пострадать не только животные, но и люди.

«Люди держат во дворах лабрадоров, догов, ретриверов — все в страхе. Мы опасаемся, не перейдут ли эти отравители к людям», — говорит женщина.

Ольга отметила, что станицу посещает большое количество туристов. Некоторые приезжают со своими питомцами. Женщина предупредила, что теперь животные находятся в опасности.

