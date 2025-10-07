Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, упавшую в колодец в Наро-Фоминске

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая провалилась в колодец в Наро-Фоминске. Инцидент произошел в деревне Шустиково, сообщили в пресс-службе ведомства.

За помощью спасателей обратились хозяева животного. Они рассказали, что утром не обнаружили своего пса на привычном месте и отправились на поиски. Оказалось, что питомец сорвался с цепи, убежал и упал в питьевой колодец глубиной 5 м. Хозяева спустили в колодец лестницу, чтобы пес мог зацепиться за нее, но самостоятельно вытащить животное им не удалось.

Прибывшие на место специалисты соорудили петлю из спасательной веревки, спустились в колодец, обвязали пса и вытащили его на поверхность. Ветеринарная помощь животному не потребовалась.

