«Всех убрать со сцены»: Участники «Песни года» вынудили SHAMANA уйти посреди выступления

Репортер-пранкер Сорян на странице в интернет-мессенджере опубликовал видео с репетиции финальной песни на концерте «Песня года» и поделился своими предположениями, что на сцене между исполнителями произошел конфликт, пишет издание «Утро.ру» .

На сцене возле SHAMANA стоит много известных певцов, которых годами любит российская публика. У каждого есть несколько строчек, которые они исполняют. Затем хором поют припев. SHAMAN в конце выступления не делает несколько шагов вперед, как остальные его коллеги, а уходит со сцены.

Репортер-пранкер Сорян уверен, что певец ушел со сцены из-за неуважительного отношения коллег. SHAMAN сейчас просто звезда. Он популярен и любим публикой. Участвует в разных концертах, выступает сольно. Одним словом, ему просто завидуют остальные исполнители. О них уже так не помнят, как раньше. Репортер-пранкер уверен, что только Николай Басков изредка поглядывает на исполнителя известного хита « Я - русский».

«Я в шоке. Всех убрать со сцены. Шамана и Баскова оставить», - написал репортер-пранкер Сорян

Действительно, певец покидает сцену, но ведь нет гарантии, что так не прописано в сценарии. Эпатажные выступления звезды с чемоданчиком в руках и красной кнопкой, запускающей фейерверк, могут иметь различные сюжетные линии.