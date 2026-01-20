«Всем добряка!» на мяче: глава IBA и звезда «Локомотива» решили создать футбольный клуб в Серпухове

Президент Международной ассоциации бокса (IBA), обладатель звания «Почетный гражданин Серпухова» Умар Кремлев и знаменитый полузащитник московского «Локомотива», а также сборной России Дмитрий Тарасов объявили о совместной инициативе по созданию в Серпухове профессионального футбольного клуба. О соответствующем решении стало известно из публикации в телеграм-канале Умара Кремлева, сообщил REGIONS.

Встреча будущих партнеров по проекту прошла в Серпухове в рамках дружеской тренировки. Меценат Кремлев вручил футболисту тематический подарок — мяч с юмористической надписью «Всем добряка!», который был встречен с улыбкой. По словам Кремлева, сама идея основания клуба сформировалась лишь недавно.

«Все я пошел творить добро, создавать школу», — отреагировал полузащитник.

В спортивном сообществе уже начали строить предположения: возможно ли, что в новой команде появятся не только известные футболисты, но и представители боксерского мира? Ведь именно боксеры, как полагают некоторые, могли бы привнести в футбол особый командный дух.

