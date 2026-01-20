В Химках провели мероприятие, посвященное легенде советского футбола Гавриилу Качалину

В пресс-центре спортивного комплекса «Новые Химки» городского округ Химки прошло патриотическое мероприятие, посвященное советскому футболисту и тренеру Гавриилу Качалину. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участники узнали о вкладе Качалина в развитие советского футбола, его тренерском таланте, который позволил сборной СССР завоевать золотые медали Олимпийских игр 1956 года и Кубок Европы 1960 года.

«Вклад Гавриила Дмитриевича в развитие футбола невозможно переоценить, а его достижения навсегда останутся в памяти поколений болельщиков», – подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова добавила, что подобные встречи позволяют познакомить жителей с биографиями знаковых личностей, которые внесли весомый вклад в историю страны. Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова добавила, что в Химках провели более 2 тыс. историко-патриотических активностей разных форматов.

