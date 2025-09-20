Всероссийский проект в Подмосковье: «ТопБЛОГ» собрал 250 тыс. участников из 50 стран

С 19 по 21 сентября в Московской области проходит практикум всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие, организованное при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона, собрало в Химках более 260 блогеров и молодых медийщиков со всей страны для обмена опытом, экспериментаторства и выявления новых трендов в медиасреде.

«ТопБЛОГ», являющийся одним из наиболее масштабных медиапроектов России, объединил уже свыше 250 тысяч участников из 89 регионов и 50 стран мира. Как отмечают организаторы, подмосковный практикум стал площадкой для укрепления профессионального сообщества, где формируются партнерства для будущих совместных проектов.

«Мы в Подмосковье уделяем особое внимание развитию медиасферы и поддерживаем молодых авторов, которые только начинают свой путь. Для нас важно не просто давать возможности, но и создавать комфортную среду, где каждый может найти поддержку и перенять опыт у лучших. Именно поэтому мы активно сотрудничаем с федеральными коллегами, привлекаем опытных спикеров, работаем с ними в одной связке, перенимаем лучшие практики», — отметила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Программа интенсива разделена на два основных блока. Специально для молодежи Московской области разработан уникальный курс с акцентом на изучение возможностей искусственного интеллекта в медиасфере, в котором принимают участие около 200 человек в рамках «Медиашколы Подмосковья». Параллельно более 60 молодых медийщиков из других регионов страны получили возможность прямого взаимодействия с опытными блогерами и апробации новых форматов на практике.

«Для нас важно, что регион выступил партнером и соорганизатором этого события: такое взаимодействие не только открывает новые горизонты, но и помогает вовлекать молодежь Подмосковья в медиа, создавая инициативы, значимые не только для области, но и для страны в целом. Мы убеждены, что именно в тесном взаимодействии президентской платформы "Россия – страна возможностей" и регионов рождаются самые сильные идеи, которые меняют медиасреду и делают ее более ответственной и полезной для людей», — подчеркнула руководитель проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Круглова.

