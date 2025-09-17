Международный форум «Цифровая транспортация» пройдет в Москве
Международный форум «Цифровая транспортация», посвященный цифровизации транспортной отрасли, пройдет в Москве 1 октября. Мероприятие организовано Ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» при поддержке Министерства транспорта РФ.
В этом году сформировано четыре тематических трека: «Цифровой путь России», «Итранспорт», «Умная Итфраструктура», «Поколение „Цифра“.
В основу форума заложена не только цифровая трансформация транспортной отрасли, но и развитие беспилотных технологий, кибербезопасность, подготовка кадров и многое другое.
Программа форума и регистрация доступны на официальном сайте.