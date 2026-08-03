Заброшенный домик за ₽400 тыс. в Подмосковье: кто их покупает и почему зумеры пока не в тренде

Многие владельцы старых дач в Московской области не первый год безуспешно пытаются избавиться от участков с постройками полувековой давности. Кажется, что покосившиеся деревянные домики, доставшиеся от бабушек и дедушек, никому не нужны. Однако реальность рынка недвижимости опровергает это представление. Старые заброшенные дачи активно покупают, но совсем не те люди, которые планируют выращивать огурцы и клубнику. Кто же эти загадочные приобретатели, какие суммы они готовы выложить и что их привлекает в запущенных участках, рассказала REGIONS риелтор из подмосковного агентства Юлия Коченогова.

Кто покупает старые дачи: три основных типа покупателей

Основной массив сделок со старыми дачами совершают профессиональные инвесторы и строительные компании. Их интересует не сам домик, а земельный участок под ним. По словам экспертов, постройки 1960–1980-х годов как объекты жилой недвижимости практически ничего не стоят — ценность представляет исключительно надел.

Инвесторы тщательно изучают локацию: если участок находится в перспективном районе, рядом с Москвой или активно развивающимся городом, они приобретают его, сносят старую постройку и возводят на ее месте современный коттедж для дальнейшей перепродажи. Особенно активно такие операции проводятся в ближайшем Подмосковье, где за старую дачу с хорошей землей можно выручить до ₽10–12 млн.

Вторая категория — граждане с ограниченным бюджетом, ищущие доступное жилье или долгосрочный актив. По данным риелторов, в отдаленных локациях старые дачи можно приобрести за сумму от ₽400 тыс. до ₽1,5 млн. Объекты обычно берут дачники из городов-спутников, расположенных вблизи СНТ, для огорода или сезонного летнего проживания с семьей. Третья группа — редкие энтузиасты, покупающие старые домики как базу для творческих проектов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Покупают ли зумеры старые дачи

В социальных сетях действительно набирает популярность тренд: блогеры показывают, как за ₽200–300 тыс. покупают заброшенный дачный домик и превращают его в стильное пространство для удаленной работы. Однако риелторы предупреждают: таких покупателей пока немного, а сам подход на практике часто оказывается нежизнеспособным.

Проблема в том, что дешевые дачи в Подмосковье обычно расположены далеко от крупных городов, а их состояние, мягко говоря, плачевное. Если строение десятилетиями не отапливалось, в нем неизбежно заводится плесень, вывести которую практически невозможно. Ремонт такого объекта может обойтись в несколько раз дороже его покупки. Как отмечает Юлия Коченогова, в подобных ситуациях гораздо разумнее снести старую постройку и возвести новую, либо приобрести готовый дом в приемлемом состоянии. Поэтому массового бума на покупку старых дач среди молодежи пока не наблюдается.

«Молодые люди действительно смотрят старые дачи, но чаще как на инвестиционный проект или временное жилье с большим ремонтом. Однако реальных сделок с зумерами немного. Им нужен не столько домик, сколько идея, возможность создать что-то свое. Но когда они видят реальное состояние объекта и понимают бюджет на восстановление, многие отказываются», — поясняет Юлия Коченогова.

Что покупают чаще всего: состояние и локация

Наибольший спрос на старые дачи формируют инвесторы, которые подходят к выбору с жесткими критериями. На первом месте — локация. Ради участка в престижном Одинцовском, Солнечногорском или Домодедовском округе покупатели готовы переплачивать. Именно на эти районы приходится более 34% всего предложения загородной недвижимости Московской области.

На втором месте — стоимость земли. В ближайшем Подмосковье цена одной сотки может достигать ₽1 млн, в то время как в удаленных районах она падает до ₽77 тыс. Поэтому инвесторы не боятся брать даже полностью запущенные участки, если они находятся в перспективных локациях.

Что касается самих построек, то наименьший интерес представляют дома 1960–1980-х годов постройки. Лучше продаются дачи 1990-х — начала 2000-х, возведенные из кирпича или бруса, хотя они тоже нередко требуют капитального ремонта или реконструкции. Самый высокий спрос — на дома последних 5–7 лет (2018–2020 годов), с продуманной планировкой и современными материалами. Их покупают быстрее всего, и торг по таким объектам минимален.

«Если старую дачу продавать как жилье — она будет висеть годами. А если как участок под строительство, с четким пониманием, что дом идет под снос, — сделка может состояться за пару месяцев. Особенно если продавец готов дать скидку на стоимость сноса. Я видела случаи, когда после демонтажа старого дома участок продавался в два раза быстрее, чем с домом», — подчеркивает Юлия Коченогова.

Почему старые дачи продаются долго

Риелторы признают: старые дачи могут годами «висеть» на рынке. Основные причины — неудачное расположение, отсутствие инфраструктуры, плохие дороги. В таких случаях продавцам приходится снижать цену на 20–30% от первоначальной стоимости. Добавляют сложности и юридические проблемы: неузаконенные пристройки, нечеткие границы участка, задолженности по членским взносам и прочие обременения. Все это отпугивает потенциальных покупателей и существенно затягивает сделку. Чтобы продать старую дачу быстрее, эксперты советуют провести межевание, узаконить все строения и максимально снизить цену.

«Самая большая ошибка продавцов — они выставляют старую дачу по цене, которую за нее давали 5 лет назад. Сегодня рынок жесткий, покупатели внимательные, и за неликвидный объект придется серьезно уступать. Но если правильно позиционировать объект — как участок под строительство и подготовить документы, можно найти своего покупателя за пару месяцев», — завершает Юлия Коченогова.

Ранее сообщалось, что Подмосковье обогнало Москву по числу сделок с вторичным жильем на 19%.