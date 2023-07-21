Вспылил и выбросил друга из окна: В Тюмени за два месяца произошли схожие убийства

В Тюмени произошло убийство. Житель города в порыве ссоры выбросил своего друга из окна, сообщает nashgorod.ru . Аналогичный случай был зафиксирован в Тюмени месяцем ранее.

Инцидент произошел на чердаке дома 1 июня. Мужчины поссорились, в результате чего 39-летний житель города схватил за ноги 31-летнего друга. Он перевернул его и выкинул из окна. Бригада скорой помощи уже ничего не могла сделать, когда приехала. Мужчина скончался от полученных травм. Обвиняемый находится в СИЗО и не отрицает своей вины. В скором времени начнется судебное разбирательство по уголовному делу.

Ровно месяцем ранее, 1 мая, в Тюмени произошло убийство, в котором жертву также выбросили из окна балкона. Житель Новосибирска и тюменец были за общим столом. Мужчины употребляли спиртные напитки. Между ними произошел конфликт. Житель Новосибирска выбросил хозяина квартиры из окна балкона, который располагается на седьмом этаже. Спасти потерпевшего не было возможности, наступила мгновенная смерть. Обвиняемый также признает вину и находится в СИЗО. Ожидается судебное заседание.