Вспышка в ночи: комета 3I/ATLAS подала знак за 3 часа до сближения с планетой Земля

В социальной сети X появилась информация о зафиксированном необычном явлении, связанном с межзвездной кометой 3I/ATLAS, сообщил URA.ru со ссылкой на All Day Astronomy.

В пятницу, 19 декабря, накануне тесного сближения кометы с Землей ученые зарегистрировали аномальный всплеск энергии. Сообщается, что подобные сигналы крайне редки.

«Во время наблюдения 3I/ATLAS на Земле обнаружен странный всплеск энергии», — написала All Day Astronomy в X.

Автор публикации обращает внимание на интригующее совпадение: всплеск произошел именно на этапе приближения объекта к нашей планете. Согласно данным, в 02:40 по всемирному координированному времени (UTC) в резонансах Шумана — естественных электромагнитных колебаний Земли — был зафиксирован сигнал частотой 25 Гц. Это случилось всего за 3 часа 20 минут до момента максимального сближения кометы с Землей.

Ранее космическое агентство NASA сообщало о другой аномалии, связанной с этим объектом. После прохождения перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты) комета 3I/ATLAS неожиданно ускорилась и отклонилась от траектории, рассчитанной с учетом лишь гравитационных сил. Специалисты объяснили это отклонение так называемыми негравитационными эффектами, например, возможным выбросом газа или пыли с ее поверхности.

