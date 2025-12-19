«Пошлем ее к Юпитету»: Путин шутливо прокомментировал полет «секретной» кометы 3I/ATLAS

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал прохождение возле Земли межзвездной кометы 3I/ATLAS, к которой в последние месяцы было приковано внимание мировых СМИ. Речь об этом объекте, который 19 декабря пролетел на расстоянии около 270 миллионов километров от нашей планеты, была ожидаемо шутливой.

Путин с юмором отреагировал на популярные теории о том, что объект может быть космическим кораблем, назвав его российским «секретным оружием»: «Это наше секретное оружие, которое мы будем применять только в крайнем случае. Но это секрет». Сразу после этой шутки он пояснил, что Россия выступает против милитаризации космоса.

Затем, говоря о реальных характеристиках небесного тела, президент заверил, что оно не представляет никакой угрозы для Земли. Остроумно оценив безопасную дистанцию, он отметил: «Луна от нас на расстоянии 400 тысяч километров, а комета на расстоянии сотен миллионов километров. Не думаю, что она представляет для нас угрозу, пошлем ее к Юпитеру».

Как и говорил Путин, в марте 2026 года комета действительно сблизится с Юпитером, прежде чем навсегда покинуть Солнечную систему в следующем году. Комета 3I/ATLAS является лишь третьим в истории наблюдений объектом, прилетевшим из-за пределов нашей звездной системы. Ее возраст может достигать 7 миллиардов лет, что делает ее ровесником нашей Галактики и старше Солнца.