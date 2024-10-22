Вспышку внебольничной пневмонии зафиксировали в школе Междуреченска

Глава Междуреченска Сергей Перепилищенко проинформировал в своем телеграм-канале о вспышке внебольничной пневмонии в одной из школ. Все учащиеся переведены на дистанционное обучение, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Глава написал, что решение о переводе школьников на дистанционный формат может вызывать недовольство некоторых родителей. Сергей Перепилищенко призвал серьезно отнестись к вспышке заболевания. Количество инфицированных возрастает. В настоящее время важно остановить распространение болезни. Через неделю у школьников начнутся осенние каникулы. После их завершения будет рассмотрен вопрос о дальнейшей форме обучения.

Глава отметил, что дистанционный формат позволяет снизить распространение инфекции из-за ограничения контактов среди детей.

«Текущая ситуация с заболеваемостью внебольничной пневмонией среди детей и подростков вызывает серьезную тревогу», — написал глава.

Ранее сообщалось, что медики рассказали о способах профилактики самых частых осенних болезней: гриппа, ОРВИ и депрессии.