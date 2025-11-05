Сотни верующих Шатуры вышли на крестный ход в День народного единства
Фото: [Администрация м.о. Шатура]
Шатура 4 ноября отметила сразу два праздника — День народного единства и день Казанской иконы Божией Матери. Главным событием стал общегородской крестный ход, объединивший более 600 участников.
Священнослужители и жители города прошли с молитвой по улицам Шатуры. Икону Казанской Божией Матери доставили из Преображенского храма села Андреевские выселки — она стала символом возрождения святынь, утраченных в годы гонений.
Крестный ход начался от Никольского храма. Настоятель Иоанн Депутатов напомнил, что этот день объединяет духовную традицию и историческую память народа.
«Мы шли всей семьей. Поливал дождь, но никто не свернул. Шли плечо к плечу. Так крестный ход все и закончили - в единстве», — рассказала участница крестного хода Марина Афонина.
Завершилось мероприятие молебном о здравии защитников, находящихся в зоне СВО.