Атака на Ленобласть: губернатор сообщил о последствиях

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале сообщил , что силами ПВО был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

По информации губернатора, специалисты заранее проинформировали о возможности атаки БПЛА. С целью снижения риска опасности в юго-западных районах Ленинградской области была снижена скорость мобильного интернета. После работы ПВО представители экстренных служб проверили состояние инфраструктуры.

«Разрушений и пострадавших нет», — написал губернатор Дрозденко.

В связи с работой ПВО в регионе изменили расписание самолетов на посадку и взлет от 30 минут до нескольких часов, сообщил Mash. По информации телеграм-канала, в области ввели план «Ковер». 14 рейсов отменены, 77 задержаны. На посадку задерживаются 45 рейсов. Изменения коснулись также международные рейсы: в Ереван, Санью и Батуми. Некоторые авиасуда разворачивают. Аэропорты в регионах, где не введена беспилотная угроза, незапланированно принимают пассажиров.

