ВСУ произвели обстрел Луганска предположительно ракетами ATACMS

В пятницу, 19 июля, ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Информацию в Телеграм-каналах подтвердили несколько источников — военный эксперт Андрей Марочко и депутат ЛНР Юрий Юров .

Военный эксперт Андрей Марочко написал, что ракетный удар произошел в 09:45. Средства российского ПВО отразило атаку противника, однако обломки ракет упали в районе лесополосы. Это стало причиной возгорания. На место падения обломков оперативно прибыли аварийно-спасательные службы и следственные органы.

Согласно предварительной версии, атаковали мирный город американскими ракетами ATACMS. Было запущено три ракеты. Информация о пострадавших и погибших отсутствует. Депутат Народного совета региона Юрий Юров написал, что в городе была слышна работа ПВО.

Местные Телеграм-каналы публикуют фото после падения обломков. Над городом стоят черные клубы дыма. Очевидцы сообщают, что в городе горит магазин. Однако люди утверждают, что пожар начался еще до громких взрывов в городе.

Ранее эксперт Никулин заявил о готовности ВСУ применять любое оружие НАТО против мирных граждан России.