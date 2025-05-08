ВСУ пытались прорваться через границу в Курской области во время действия перемирия

ВСУ во время объявленного Россией перемирия на время празднования Великой Победы совершили две попытки прорыва через государственную границу РФ, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ВСУ пытались пробраться на территорию Курской области. По всей линии боевого соприкосновения противник совершил 173 обстрела. Военнослужащие Украины использовали для атак ствольную артиллерию, танки и минометы. Кроме того, ВСУ при помощи БПЛА сбрасывали по позициям ВС РФ дроны.

«Всего зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня», — сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что украинские военнослужащие произвели атаку в районе населенного пункта Дзержинск, который расположен в Донецкой Народной Республике. Российские военнослужащие действуют зеркально — в случае любой угрозы также открывают огонь. В Минобороны РФ отметили, что отказ Украины от полноценного перемирия — доказательство того, что руководство страны не заинтересовано в урегулировании конфликта мирным путем.

В ведомстве также проинформировали об освобождении населенного пункта Троицкое, который находится в Донецкой Народной Республике. В сообщении уточнено, что военнослужащие РФ действовали решительно и активно, но до объявления перемирия.

Ранее сообщалось, что ВСУ почти полностью уничтожили село в Брянской области.