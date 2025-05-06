ВСУ почти полностью уничтожили село в Брянской области

За последние сутки в Брянской области, особенно в Климовском районе, отмечаются масштабные воздушные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, в результате практически все село Кирилловка оказалось охваченным огнем. По предварительным данным, повреждения в результате обстрелов с воздуха получили 25 домов, шесть из них полностью сгорели.

Отмечается, что позже масштабы разрушений увеличились — по информации местных жителей, пожар уничтожил уже 10 строений.

Как пишет Baza, обстрелы привели к тому, что жители Кирилловки были вынуждены самостоятельно бороться с огнем. Из-за постоянной опасности со стороны ВСУ пожарные службы не могли оперативно добраться к месту чрезвычайного происшествия (ЧП).

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 105 дронов ВСУ за ночь.