ВСУ почти полностью уничтожили село в Брянской области
Baza: почти все село в Брянской области сгорело после атак беспилотников ВСУ
Фото: [unsplash.com]
За последние сутки в Брянской области, особенно в Климовском районе, отмечаются масштабные воздушные атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ, пишет Baza.
По информации телеграм-канала, в результате практически все село Кирилловка оказалось охваченным огнем. По предварительным данным, повреждения в результате обстрелов с воздуха получили 25 домов, шесть из них полностью сгорели.
Отмечается, что позже масштабы разрушений увеличились — по информации местных жителей, пожар уничтожил уже 10 строений.
Как пишет Baza, обстрелы привели к тому, что жители Кирилловки были вынуждены самостоятельно бороться с огнем. Из-за постоянной опасности со стороны ВСУ пожарные службы не могли оперативно добраться к месту чрезвычайного происшествия (ЧП).
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали 105 дронов ВСУ за ночь.