ВСУ ударили по заводу в Курской области: есть погибшие

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил , что в среду, 12 марта, ВСУ атаковали комбикормовый завод.

В сообщении указано, что предприятие расположено в селе Козыревка. Атака произошла утром. Два сотрудника получили ранения. У одного из них диагностированы тяжелые ранения. Мужчину доставили в областную больницу. Второму оказали первую помощь в медицинском учреждении, от госпитализации он отказался. Врио губернатора региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и хорошего самочувствия.

По данным Хинштейна, в результате атаки ВСУ есть погибшие. Врио губернатора выразил слова соболезнования родным и близким.

«По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них — трое мужчин и одна женщина», — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Хинштейн проинформировал, что некоторые сооружения, принадлежащие заводу, повреждены. Здание одного из цехов разрушено полностью. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники различных правоохранительных ведомств, представители местной власти и медики. Их задача — оказать помощь и зафиксировать последствия атаки противника. Региональное правительство окажет необходимую помощь всем пострадавшим. Ситуация находится под личным контролем Хинштейна.

Ранее сообщалось, что четыре человека были доставлены в реанимацию после вражеского удара по ТЦ в Курской области.