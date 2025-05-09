ВСУ в День Победы атаковали здание правительства в Белгороде

По информации губернатора, атака была совершена противником в пятницу, 9 мая. Дрон повредил колонну здания. ВСУ использовали для атаки дрон беспилотного типа, предположительно, небольшого размера. Территория возле правительства региона оцеплена для того, чтобы сотрудники экстренных служб могли зафиксировать акт атаки и собрать части упавшего дрона. На место происшествия прибыли все оперативные службы.

«Пострадавших нет», — написал губернатор Гладков.

Губернатор отметил, что в регионе проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Великой Победе. В настоящее время изменений в графике мероприятий нет. Приняты меры максимальной безопасности. Вячеслав Гладков также опубликовал пост с поздравлениями. В преддверии праздника глава навещал ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации. Особое внимание уделено семьям героев. В честь праздника в белгородских ТЦ звучат песни военных лет.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались прорваться через границу в Курской области после объявления перемирия.