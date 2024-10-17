ВТБ ждет к концу года снижения общерыночных продаж до 13,5 трлн руб.

На мероприятии FINOPOLIS 2024 заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков поделился прогнозами о развитии экономики в четвертом квартале 2024 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Экономист уверен, что в четвертом квартале 2024 годы заметно снизится желание россиян оформлять ипотеку. Выдача уменьшится примерно в два раза. В денежном эквиваленте показатель снизится до 1,2 трлн руб. Также снизится на 33% выдача кредитов. Рынок автокредитования будет по-прежнему стабилен. Рост кредитов достигнет 12%. В ВТБ уверены, что спрос на розничные кредиты в 2024 году по сравнению с данными 2023 снизится более чем на 15%.

«Рост ключевой ставки, трансформация ипотечных программ на фоне рекордно выгодных предложений по сберегательным продуктам формируют условия для так называемой «кредитной зимы», — заявил Георгий Горшков.

В настоящее время наблюдается тенденция россиян к накоплению средств. Люди открывают депозиты, чтобы сохранить свои деньги. Физические лица все чаще отказываются от кредитования. Экономист отметил, что сложившаяся на данный момент ситуация на рынке кредитования не изменится в начале 2025 года.

Ранее сообщалось, что вице-президент ВТБ Рогожкина назвала преимущества повышения ключевой ставки.