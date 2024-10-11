Вице-президент ВТБ Рогожкина назвала преимущества повышения ключевой ставки

В связи с повышением ключевой ставки россияне получают солидный доход от вкладов, поэтому активно пользуются данной возможностью. Анжелика Рогожкина отметила, что такая тенденция сохранится до конца текущего года.

Нынешний год удачен для оформления автокредитов. Вице-президент ВТБ Рогожкина спрогнозировала, что выдача автокредитов в 2024 году достигнет 55%. Причин этому несколько. Во-первых, в Россию поставляют много автомобилей из Китая. Во-вторых, автопроизводители предлагают выгодные условия.

Выдача потребительских кредитов и ипотеки снижается. Однако эксперт уверена, что льготная ипотека по-прежнему будет действовать. Параллельно активно начнет развитие «профессиональная» ипотека. Специалистам разных сфер будут предлагать выгодные условия для приобретения собственного жилья.

«Рынок застройщиков был раскачан, особенно в сторону приобретения жилья с целью инвестирования. В настоящий момент идет тренд на приобретение квадратных метров с целью проживания», — считает Анжелика Рогожкина.

По наблюдениям эксперта россияне стали чаще пользоваться кредитными картами, но на выгодных условиях. Клиенты банков успевают возвращать деньги до начисления комиссии, поэтому не переплачивают проценты.

Ранее сообщалось, что вице-президент ВТБ Рогожкина поделилась подробностями объединения с банком «Открытие».