Вторая волна урожая: как собирать огурцы до самых холодов и спасти их от августовского зноя

Августовский зной нередко становится причиной дачных огорчений. Еще вчера огуречные плети радовали глаз, а сегодня листья теряют упругость, завязи осыпаются, и новых зеленцов не видно. Как помочь культуре пережить жару и собирать хрустящие плоды до глубокой осени, в беседе с REGIONS рассказал подмосковный агроном Леонид Суровцев.

График полива в жару

Поскольку огурец почти полностью состоит из влаги, в период высоких температур его полив становится критически важным. В сильную жару, по словам эксперта, грядки увлажняют ежедневно, выбирая раннее утро или вечерние часы, когда солнце уже не такое агрессивное. Вода обязательно должна быть теплой — не ниже температуры окружающего грунта. Холодная вода из скважины способна вызвать корневой шок, что часто приводит к гибели растения. Полив осуществляют строго под корень, не допуская попадания капель на листву: капли действуют как миниатюрные линзы и оставляют ожоги. Почва должна быть влажной, но без образования луж. Чтобы сохранить драгоценную влагу, специалист советует мульчировать посадки соломой, травой или перегноем — это убережет корни от перегрева и замедлит испарение.

«Самая частая ошибка дачников в жару — поливать огурцы холодной водой из шланга или делать это днем. От холодной воды корни страдают, а от дневного полива листья получают ожоги. Поливайте только теплой водой и только под корень — утром или вечером. И обязательно замульчируйте грядки — это спасет корни от перегрева», — говорит Леонид Суровцев.

Подкормка: упор на калий

В условиях жары питание огурцов требует корректировки. Азотные составы, по словам агронома, из рациона исключаются — они стимулируют рост ботвы в ущерб плодоношению, а в зной это дополнительно ослабляет кусты. Вместо азота растениям необходимы калий и фосфор. Калий помогает тканям удерживать влагу и облегчает перенесение теплового стресса. Наилучший вариант — сульфат калия (1 ложка на 10 литров воды, по 2 литра на куст). Альтернатива — древесная зола: ее рассыпают под растениями или готовят зольный раствор. Интервал между подкормками — 7–10 дней, курс повторяют 2–3 раза. Дополнительно полезно опрыскивание раствором борной или янтарной кислоты — это помогает культуре справляться со стрессовыми условиями.

«В жару огурцы страдают не столько от жары, сколько от нехватки калия. Калий укрепляет корни, помогает удерживать влагу и сохраняет завязи. Поэтому в августе я рекомендую давать калийные подкормки раз в неделю», — поясняет Леонид Суровцев.

Защита от перегрева

Палящее солнце может стать причиной серьезных проблем. Самый простой метод — притенение. Грядки накрывают белым спанбондом или специальной сеткой, что снижает температуру почвы и воздуха. Можно также высадить рядом высокорослые растения — кукурузу или подсолнечник — они создадут естественную тень. Для тепличных посадок важно регулярное проветривание, чтобы избежать парникового эффекта, но при этом без сквозняков. Вечернее опрыскивание водой по листу помогает охладить растения, однако проводить его стоит только после захода солнца, чтобы избежать ожогов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«Если на улице плюс 35, а у вас теплица, там температура может доходить до 50 градусов. В таких условиях огурцы не выживут. Обязательно притеняйте теплицу и оставляйте форточки открытыми. И помните: перегретая пыльца становится стерильной, а значит, завязей не будет. Без затенения урожая не видать», — подчеркивает агроном Леонид Суровцев.

Секреты второй волны

Чтобы огурцы плодоносили до заморозков, агроном рекомендует высаживать новые кусты в июне–июле. При таком подходе первый урожай снимают через 40–50 дней. Для этой цели подходят скороспелые холодостойкие гибриды, устойчивые к перепадам температур. Также важно не допускать перерастания плодов — сбор проводят каждые 2–3 дня, иначе переросшие огурцы забирают силы у молодых завязей. В августе, с наступлением холодных ночей, посадки укрывают пленкой или спанбондом для защиты от пониженных температур. Соблюдение этих несложных правил позволит наслаждаться свежими огурцами вплоть до начала осени.

«Чтобы огурцы плодоносили до октября, нужно их правильно готовить к осени. В августе я рекомендую провести калийную подкормку, укрыть грядки на ночь и продолжать регулярно собирать зеленцы. Если выполнять эти правила, можно снимать урожай даже после первых заморозков», — завершает Леонид Суровцев.

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